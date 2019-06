അമിതാഭ് ബച്ചന്‍, ആയുഷ്മാന്‍ ഖുറാന എന്നിവര്‍ പ്രധാനവേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ഗുബാലോ സിതാബോ. ചിത്രത്തിലെ ബച്ചന്റെ ക്യാരക്ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമാകുന്നു.

തടിച്ച മൂക്കും നീണ്ട താടിയും വട്ടക്കണ്ണടയും ധരിച്ച ബച്ചനെ തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.

ഷൂജിത് സിര്‍ക്കാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ലക്‌നൗവിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. 2020 ഏപ്രില്‍ 24 ന് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.

