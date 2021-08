അമിതാഭ് ബച്ചനും ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മിയും ആദ്യമായ് ഒന്നിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം ‘ചെഹരേ’ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ​ഗസ്റ്റ് 27ന് തീയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. തുടർന്ന് ആമസോൺ പ്രൈം വഴി ചിത്രം ലഭ്യമാകും. റൂമി ജെഫ്രി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഡാർക് മിസ്‌റ്ററി ത്രില്ലർ വിഭാ​ഗത്തിൽ പെടുന്നതാണെന്നാണ് സൂചന. സംവിധായകന്റേത് തന്നെയാണ് തിരക്കഥ

ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസൂസ, റിയ ചക്രവർത്തി, സിദ്ധാന്ത് കപൂർ, അന്നു കപൂർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാനതാരങ്ങൾ. ഗൗരവ് ദാസ് ഗുപ്ത സംഗീതം നിർവഹിക്കുന്നു.

