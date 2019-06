മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടന്‍ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ സെക്രട്ടറി ശീതള്‍ ജെയ്ന്‍ അന്തരിച്ചു (70). നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളേറെയായി ബച്ചന്റെ സന്തതസഹചാരിയാണ് ശീതള്‍ ജെയ്ന്‍. സംസ്‌കാരവും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളും പവന്‍ ഹാന്‍സ് ശ്മശാനത്തില്‍ നടന്നു.

ബച്ചന്റെ ബഡേ മിയാന്‍ ഛോട്ടേ മിയാന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാതാവുകൂടിയാണ് ശീതള്‍ ജെയ്ന്‍.

എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാരങ്ങള്‍ 40 വര്‍ഷത്തോളം അദ്ദേഹം ചുമന്നു. ആത്മാര്‍ഥതയുടെയും വിനയത്തിന്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ന് ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കുകയാണ്- ബച്ചന്‍ കുറിച്ചു.

