ട്വീറ്റു ചെയ്ത കവിതയുടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പേരുമാറിപ്പോയതിൽ മാപ്പു ചോദിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചൻ. 'അകേലേപൻ കാ പൽ പെഹ്ചാൻ' എന്ന കവിത കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രചയിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പിതാവും കവിയുമായ ഡോ. ഹരിവംശറായ് ബച്ചന്റെ പേരാണ് ബച്ചൻ എഴുതിയത്. എന്നാൽ അമളി പറ്റിയെന്നു മനസ്സിലാക്കി വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ തന്നെ ട്വീറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി.

പ്രസൂൺ ജോഷി രചിച്ച കവിതയായിരുന്നു അത്. തനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നും കവിത തന്റെ പിതാവിന്റേതല്ലെന്നും പ്രസൂൺ ജോഷി രചിച്ചതാണെന്നും മാപ്പുനൽകണമെന്നും ബച്ചൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഭാരതത്തിലെ പ്രശസ്തരായ കവികളിലൊരാളായ ഡോ. ഹരിവംശറായ് ബച്ചന്റെ കവിതകൾ അഗ്നീപത്, സിൽസില തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും ഗാനങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ് മിഖ ബാഗ്, താരേ സമീൻ പർ, ഡൽഹി 6 തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ ഗാനങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ പ്രസൂൺ ജോഷി സെന്റ്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ചെയർമാനുമാണ്.

CORRECTION : कल T 3617 pe जो कविता छपी थी , उसके लेखक , बाबूजी नहीं हैं । वो ग़लत था । उसकी रचना , कवि प्रसून जोशी ने की है ।

इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ । 🙏🙏

उनकी कविता ये है - pic.twitter.com/hZwgRq32U9 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 6, 2020

കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബച്ചൻ. മകൻ അഭിഷേക് ബച്ചൻ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ്.



