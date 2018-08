പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ ദുരിതത്തിലായ കേരളത്തിലേക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ അയച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചനും ആലിയ ഭട്ടും. സൗണ്ട് എഡിറ്റര്‍ റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി ഫൗണ്ടേഷന്‍ വഴിയാണ് ഇവർ കേരളത്തിലേക്ക് സാധനങ്ങള്‍ അയക്കുന്നത്. മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സ് വഴി പാര്‍സലുകള്‍ എത്തും.

'അപ്രതീക്ഷിതമായ സഹായങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബച്ചന്‍, ആലിയ, ദ നേച്ചേഴ്‌സ് ഓണ്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്നിവര്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങള്‍ സൗജന്യമായി മുംബൈയില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുത്തേക്ക് ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സ് വഴി എത്തും. മറ്റെവിടെയാണ് ഈ ഒത്തൊരുമ കാണാന്‍ സാധിക്കുക. ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സിനും നരേഷ് ഗോയലിനും നന്ദി. 'ഇന്‍ക്രെഡിബിള്‍ ഇന്ത്യ എന്നത് വെറുമൊരു ടാഗ് ലൈനല്ല. അതൊരു യഥാര്‍ഥ ആവേശമാണ്'- റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കേരളത്തെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സഹായങ്ങള്‍ എകോപിപ്പിക്കാന്‍ താന്‍ സന്നദ്ധനാണെന്നും അത് തന്റെ കര്‍ത്തവ്യമാണെന്നും റസൂല്‍ പുക്കുട്ടി നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Where else do you see such unity, thank you so much @jetairways and Shri#NareshGoyal for rising to the occasion #IncredibleIndia is not a tagline, it’s the true spirit of India, relief materials been loaded by ##@jetairways employees in Mumbai. pic.twitter.com/k6C7XQo8Go