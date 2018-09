അഭിനയ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായ നിലപ്പാടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അമീര്‍ ഖാന്‍. പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഗൗരവകരമായ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രിയത്തില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്നും രാഷ്ട്രിയത്തെ ഭയക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമീര്‍ ഖാന്‍. തിങ്കളാഴ്ച്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിലാണ് അമീര്‍ ഖാന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

"എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ ആവേണ്ട. രാഷ്ട്രീയത്തോടു താത്പര്യമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയം എന്ന ആശയത്തോടു തന്നെ പേടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് പരാമവധി ഒഴിഞ്ഞ് നില്‍ക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.. എനിക്ക് ആളുകളെ എന്റര്‍ടെയ്ന്‍ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. ഞാനൊരു ക്രിയേറ്റീവ് വ്യക്തിയാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി ചെലുത്താനാവുന്നതിലധികം സ്വാധീനം എനിക്ക് സിനിമകളിലൂടെ സാധ്യമാണ്" അമീര്‍ പറയുന്നു.

പാനീ ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്ന സംഘടനയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷമായി മഹരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് അമീര്‍ ഖാന്‍. മഹാരാഷ്ട്ര നേരിടുന്ന ജലദൗര്‍ലഭ്യത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന സംഘടനയാണ് പാനി ഫൗണ്ടേഷന്‍. ജല സംരക്ഷണത്തെ പറ്റിയും വാട്ടര്‍ഷെഡ് മാനേജിമെന്റിനെ പറ്റിയും ശക്തമായ രീതിയില്‍ ഈ സംഘടന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങല്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. ജലത്തിന്റെ പ്രധാന്യം സ്വന്തം അനുഭവത്തില്‍ വരുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ആളുകള്‍ക്ക് മനസിലാക്കുകയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാനാണ് അമീറിന്റെ അടുത്ത ചിത്രം. ബോളിവുഡ് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാന്‍. ഈ വര്‍ഷത്തെ ബോളിവുഡിലെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങലിലൊന്നാണ് തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍. അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ കത്രീന കൈഫ് എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

