കൊറോണ രോഗബാധയെത്തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കന്‍ റാപ്പര്‍ ഫ്രെഡ് ദ് ഗോഡ്‌സണ്‍ അന്തരിച്ചു. 35 വയസായിരുന്നു. ഫ്രെഡിന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് മരണത്തിന്റെ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഗായകന്‍ കൂടിയായ ഡി.ജെ. സെല്‍ഫാണ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വിവരം അറിയിച്ചത്. 'എല്ലാവരും നിന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. നിന്നെ കുറിച്ച് ആരും ഒരു ചീത്ത വാക്കുപോലും പറഞ്ഞ് ഞാന്‍ കേട്ടിട്ടില്ല. നിനക്ക് എന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി സുഹൃത്തേ...' എന്നാണ് സെല്‍ഫ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോട് സംഗീത ലോകത്ത് നിന്നുള്ളവരുള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് ഐ.സി.യുവിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത്. വൃക്കകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായി എന്നാലും പനി കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നത്. പക്ഷേ ആസ്മ രോഗിയായതിനാല്‍ അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നതായിട്ടാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്.

ഏപ്രില്‍ 7-ന് ഫ്രെഡ് തന്നെ തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റയിലൂടെ കൃത്രിമ ശ്വസന ഉപകരണം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. 'താന്‍ കൊറോണയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്, എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കണം' എന്നാണ് അതിന് അടിക്കുറിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നത്.

