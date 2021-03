ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ സിനിമ നിർമാണ രംഗത്തേക്ക്. അക്ഷയ് കുമാർ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'രാം സേതു' ആണ് ഇവരുടെ ആദ്യ നിർമാണ സംരംഭം.

കുമാർ കാപേയുടെ ​ഗുഡ് ഫിലിംസിനും അബൺഡാറ്റിയ എന്റർടെയ്ൻമെന്റിനും ലൈക പ്രൊഡക്ഷൻസിനും ചേർന്നാണ് ആമസോൺ‌ പ്രൈം ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

അഭിഷേക് ശർമയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നുസ്രത്ത് ബറുച്ച, ജാക്വലിൻ ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവരാണ് സിനിമയിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ.

