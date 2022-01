ഒടിടി ഭീമന്‍മാരായ ആമസോണും നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സും അനുഷ്‌ക ശര്‍മയുടെ ക്ലീന്‍സ്‌ളേറ്റ് ഫിലിസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി 403 കോടിയുടെ കരാര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അടുത്ത പതിനെട്ട് മാസങ്ങളില്‍ അനുഷ്‌ക നിര്‍മിക്കുന്ന വെബ് സീരീസ്, സിനിമ എന്നിവ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് കരാറുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അനുഷ്‌കയുടെ സഹോദരനും ക്ലീന്‍സ്‌ളേറ്റ് ഫിലിസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സഹസ്ഥാപകനുമായ കര്‍ണേഷ് എസ് ശര്‍മയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ വരുന്ന പ്രൊജക്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടില്ല.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ജനപ്രീതി വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നിര്‍മാണ കമ്പനികളുമായി സഹകരിക്കുന്നത് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

2013 ലാണ് അനുഷ്‌കയും കര്‍ണേഷും ക്ലീന്‍സ്‌ളേറ്റ് ഫിലിസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. അനുഷ്‌കയുടെ എന്‍.എച്ച് 40 ആയിരുന്നു ആദ്യമായി നിര്‍മിച്ച ചിത്രം. പുതുമുഖങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അനുഷ്‌ക നിര്‍മാണ രംഗത്തിറങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഫില്ലൗരി, പരി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു.

പാതാള്‍ലോക് എന്ന വെബ് സീരീസിലൂടെയാണ് അനുഷ്‌ക ഒടിടി രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത്. 2020 ല്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയായിരുന്നു പാതാള്‍ലോക് പുറത്തിറങ്ങിയത്. പിന്നീട് നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിന് വേണ്ടി ബുള്‍ബുള്‍ എന്ന ചിത്രം നിര്‍മിച്ചു.

