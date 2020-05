ഡിജിറ്റല്‍ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ആമസോണ്‍ പ്രൈമിലൂടെ റിലീസിനൊരുങ്ങി ആറ് ചിത്രങ്ങള്‍. തിയ്യറ്റര്‍ റിലീസിനായി തീയതി വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതില്‍ പലതും. മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ് തുടങ്ങി അഞ്ചോളം ഭാഷാചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് ആമസോണ്‍ പ്രൈം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇതില്‍ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ അമിതാഭ് ബച്ചന്‍, ആയുഷ്മാന്‍ ഖുറാന, വിദ്യ ബാലന്‍, മലയാളത്തില്‍ നിന്നും ജയസൂര്യ, കീര്‍ത്തി സുരേഷ്, തമിഴില്‍ നിന്നും ജ്യോതിക എന്നിവരുടെ പടങ്ങളാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ റിലീസിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഐനോക്‌സ് നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ സിനിമകള്‍ ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ ആശ്രയിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

ഹിന്ദിയില്‍ അനു മേനോന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ശകുന്തള ദേവി, ഷൂജിത്ത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഗുലാബോ സിതാബോ, തമിഴില്‍ ജെ.ജെ. ഫ്രെഡറിക്കിന്റെ പൊന്‍മകള്‍ വന്താല്‍, മലയാളമടക്കം മൂന്ന് ഭാഷകളില്‍ ഇറങ്ങുന്ന ഇശാവര്‍ കാര്‍ത്തിക്കിന്റെ പെന്‍ഗ്വിന്‍, മലയാളത്തില്‍ നരണിപ്പുഴ ഷാനവാസിന്റെ സൂഫിയും സുജാതയും, കന്നഡയില്‍ രഘു സമര്‍ഥിന്റെ ലോ, പന്നഗ ഭരണയുടെ ഫ്രെഞ്ച് ബിരിയാണി എന്നിവയാണ് ഡിജിറ്റല്‍ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ച ചിത്രങ്ങള്‍.

ജ്യോതികയെ നായികയാക്കി ജെ.ജെ. ഫ്രെഡറിക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് പൊന്‍മകള്‍ വന്താല്‍. നടനും ജ്യോതികയുടെ ഭര്‍ത്താവുമായ സൂര്യയും രാജ്‌ശേഖര്‍ കര്‍പ്പൂരസുന്ദരപാണ്ഡ്യനും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. പാര്‍ഥിപന്‍, ഭാഗ്യരാജ്, പ്രതാപ് പോത്തന്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഫ്രൈഡെ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ ബാനറില്‍ വിജയ് ബാബു നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സൂഫിയും സുജാതയും. ജയസൂര്യ നായകവേഷത്തിലെത്തുന്ന സിനിമയില്‍ അതിഥി റാവുവാണ് നായിക.

കീര്‍ത്തി സുരേഷിനെ നായികയാക്കി ഇശാവര്‍ കാര്‍ത്തിക് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് പെന്‍ഗ്വിന്‍. മൂന്ന് ഭാഷകളില്‍ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമ സ്റ്റോണ്‍ ബെഞ്ച് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ കാര്‍ത്തിക് സുബ്ബരാജാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. അമിതാഭ് ബച്ചനും ആയുഷ്മാന്‍ ഖുറാനയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന സിനിമയാണ് ഷൂജിത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗുലാബോ സിതാബോ. അതേസമയം പ്രശസ്ത ഗണിതജ്ഞ ശകുന്തളാ ദേവിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സിനിമയാണ് വിദ്യാ ബാലന്‍ നായികയാവുന്ന ശകുന്തളാ ദേവി. അനു മേനോനാണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം.

Content Highlights: Amazon Prime to release films across five languages through its OTT platform