കുറെയധികം ചിത്രങ്ങളും അതിലെല്ലാം സമാന കഥാപാത്രങ്ങളും മുമ്പിലെത്തിത്തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അഭിനയം നിര്‍ത്താന്‍ ഒരുങ്ങി നിന്ന അമലാ പോളിനെ സിനിമയില്‍ തന്നെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് ആടൈ. നടി തന്നെ ഇക്കാര്യം പല അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെയായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൂലെ 19ന് ആടൈ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കയാണ്.

ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ മുതല്‍ വിവാദങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും തുടങ്ങി. ട്രെയിലറില്‍ അമല മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടില്‍ ചുംബിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട്. അതിനെതിരെയും സദാചാരവാദികള്‍ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുകയാണ് അമല ഇപ്പോള്‍.

'ഒരു പെണ്‍കുട്ടി മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയെ ചുംബിക്കുന്നതില്‍ എന്താണ് തെറ്റ്?' ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഡെക്കാന്‍ ക്രോണിക്കിളിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടയില്‍ അമല ചോദിച്ചു.' ആ ഷോട്ടിന് സ്‌ക്രിപ്റ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു കഥാപാത്രമാവാന്‍ തയ്യാറെടുത്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ പൂര്‍ണമായും അതാകാന്‍ കഴിയണം. അമല പറയുന്നു.'

ചിത്രത്തിലെ പൂര്‍ണ നഗ്നരംഗങ്ങളില്‍ അമല അഭിനയിച്ചതിനെതിരെയും രൂക്ഷവിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു. 'ഈ ചിത്രത്തില്‍ സെക്ഷ്വലായി ഒന്നുമില്ല. ആ രംഗം എന്തിനായിരുന്നുവെന്ന് ചിത്രം കണ്ട് നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ ആ രംഗം കൊണ്ടു പോകുമെന്നോര്‍ത്ത് തുടക്കത്തില്‍ എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്റെ ശരീരവുമായി കംഫര്‍ട്ടബിളായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഓക്കെയായി. എന്തു വെല്ലുവിളിയും ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് ധൈര്യമായി. ആടൈ തന്ന ശക്തിയാണ് എന്നെ കടാവറിന്റെ നിര്‍മ്മാതാവാക്കിയത്.' വിവാദങ്ങള്‍ക്കു മറുപടിയായി അമല പറഞ്ഞു.

സ്‌ക്രീനില്‍ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള നായികമാരെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ശരീര സൗന്ദര്യവും സല്‍ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരും വില്ലത്തികളും. ആടൈയിലെ കാമിനി ഇതിനു രണ്ടിനുമിടയിലാണ് വരിക.

'കാമിനി ഒരു റിബലാണ്. ക്ലീഷെ സ്‌ക്രിപ്റ്റുകള്‍ കേട്ട് മടുത്ത എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിച്ചത് ആടൈയിലെ കാമിനിയിലൂടെയാണ്. കാമിനി ആധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള, സ്വാര്‍ഥയായ, ആര്‍ക്കും പിടികൊടുക്കാത്ത ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയാണ്. ഇരുപതുകളുടെ ആദ്യത്തില്‍ ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ ശാന്തയാണ്. നിയന്ത്രണവിധേയയാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ആ കഥാപാത്രമായത്.

ഇങ്ങനെയൊരു സ്‌ക്രിപ്റ്റ് കൈയില്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഞാനമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ മറുപടി എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. പ്രേക്ഷകയെ പോലെ അമ്മ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. കഥയില്‍ ഒരു രംഗം അനിവാര്യമാണെങ്കില്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതു മനസിലാക്കിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം. കാമിനിയാകാന്‍ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. ചുറ്റുപാടും നല്ലപോലെ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇന്നത്തെ പെണ്‍കുട്ടികളും ആണ്‍കുട്ടികളും എങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം കണ്ടു മനസിലാക്കി.' പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് തന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തെ അമല നോക്കിക്കാണുന്നത്.

