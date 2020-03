കൊറോണ ഭീതിയില്‍ കഴിയുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി തെലുങ്ക് സൂപ്പര്‍ താരം അല്ലു അര്‍ജുന്‍. കേരളമുള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കാണ് അല്ലു അര്‍ജുന്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൊറോണ കാരണം രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഭീതിയിലും ആശങ്കയിലും കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നമ്മളാലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായം ചെയ്യണമെന്നും നടന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

അല്ലു അര്‍ജുന്റെ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ

കോവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരി ജനജീവിതത്തെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന സമയത്ത് കേരളം, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കായി 1 കോടി 25 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നല്‍കുന്നു. ഈ മഹാമാരിയെ നമ്മള്‍ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നേരിടും.

Content Highlights: Allu Arjun donates 1 crore as relief for kerala, telengana, Andra Pradesh over corona