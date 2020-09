തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ പ്രിയ താരമാണ് അല്ലു അർജുൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കുമൊപ്പം തെലങ്കാനയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ അല്ലുവിനെ ആരാധക വൃന്ദം പൊതിയുന്ന വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും സാമൂഹിക അകലവുമെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് താരത്തെ ഒരു നോക്കു കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുമായി ആരാധകർ കൂട്ടമായെത്തിയത്.

തെലങ്കാനയിലെ ആദിലാബാദിലേക്കായിരുന്നു അല്ലുവിന്റെ യാത്ര. പ്രശസ്തമായ കുന്തള വെള്ളച്ചാട്ടവും സമീപത്തുള്ള ഹരിത വനം പാർക്കും അല്ലു സന്ദർശിച്ചു. പാർക്കിനുള്ളിൽ ഒരു ചുവന്ന ചന്ദനമരത്തൈയും അല്ലു നട്ടു.

Latest clicks of Our Stylish Star @alluarjun during his trip with friends and family ❤️



That rugged look and transformation 👌👌



Rachaha.. Rachasya...Rachobyaha 🔥🔥#Pushpa #AlluArjun pic.twitter.com/oBohROxdWZ