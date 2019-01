ഒമര്‍ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു അഡാര്‍ ലൗവിന്റെ തെലുങ്കു പതിപ്പിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദില്‍ വച്ച് നടന്നു. ലൗവേഴ്‌സ് ഡേ എന്ന പേരിലാണ് ചിത്രം തെലുങ്കില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ നടന്‍ അല്ലു അര്‍ജുനായിരുന്നു അതിഥിയായെത്തിയത്.

'ഞാന്‍ ചെന്നൈയില്‍ ജനിച്ച ഒരു തെലുങ്കു നടനാണ്. കര്‍ണാടകയിലും കേരളത്തിലും എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട്. മൊഴിമാറി പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പ്രേക്ഷകരില്‍ അത്രമേല്‍ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്‌നേഹം'- അല്ലു അര്‍ജുന്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രിയ വാര്യരുടെ കണ്ണു ചിമ്മലാണ് അഡാര്‍ ലൗവിനെ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാക്കിയത്. ഇതിലൂടെ 'വിങ്ക് ഗേള്‍' എന്ന പേരില്‍ പ്രിയ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ചടങ്ങില്‍ അല്ലു അര്‍ജുന് നേരെ പ്രിയ തന്റെ പ്രശസ്തമായ ഗണ്‍ഷോട്ട് പ്രയോഗിച്ചു. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്.

And that Magical WINK Happened Here ♥#AlluArjun #PriyaPrakashVarrier at #LoversDay Audio Launch!!#LoversDayOnFEB14 pic.twitter.com/JsAE06C4vd