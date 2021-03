അര്‍ജുന്‍ ബാബു തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‍ത 'പട്ടരുടെ മട്ടണ്‍ കറി' എന്ന ചിത്രത്തിനെതിരെ കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭ രംഗത്ത്. ചിത്രത്തിന്റെ പേര് സമുദായത്തെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പേര് തങ്ങള്‍ക്ക് അപമാനകരമായതിനാല്‍ ചിത്രത്തിന് അനുമതി നല്‍കരുതെന്നും ഇനി അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളപക്ഷം അത് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടന സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് റീജിയണല്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് കത്തും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണര്‍ സസ്യഭുക്കുകളാണെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആയതിനാല്‍ പട്ടര്‍, മട്ടണ്‍ കറി എന്ന വാക്കുകള്‍ ബ്രാഹ്മണരെ അപമാനിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

പട്ടരുടെ മട്ടൺ കറി എന്ന പ്രയോ​ഗം തന്നെ അപമാനകരമാണെന്നും സാമുദായികമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും സങ്കർഷവും ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പേരാണിതെന്നും കേരള ബ്രാ​ഹ്മണസഭ പ്രസിഡന്റ് കരിമ്പുഴ രാമൻ മാതൃഭൂമി ഡോട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

" ഇത് ശരിയായ കാര്യമല്ല. കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് കലഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കഴിയുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. ഒരാളെയും മോശക്കാരാക്കി കാണിക്കുന്ന സിനിമകൾ വേണ്ട. നമ്മളെല്ലാവരും കലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നവരും കലാ-സാംസ്കാരിക രം​ഗങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപഴകുന്നവരുമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയും മോശക്കാരാക്കി ചിത്രീകരിച്ചുമാണോ ഇവിടെ കല വളരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് മാറ്റണം എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ‌ സമുദായത്തെ അപമാനിക്കുന്ന യാതൊന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സാമുദായിക സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണിത്." കരിമ്പുഴ രാമൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

I as a member of Kerala Iyer community seek support of fellow tweeps in condemning the naming of a new Malayalam movie as " Pattarudey Mutton Curry".Kerala Brahmana Sabha has officially written to Censor board.@NPIswaran @Arunakrishnan @Oommen_Chandy @surendranbjp @chennithala pic.twitter.com/fqJyQ0RJ7e