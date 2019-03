അക്ഷയ് കുമാര്‍ തന്റെ ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയില്‍ വെബ് സീരീസിലെത്തുന്ന വാര്‍ത്ത അക്ഷയ്കുമാര്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ വസ്ത്രത്തില്‍ തീയാളുന്നത് കണ്ട്‌ ട്വിങ്കിള്‍ ഖന്നയുടെ ദേഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രതികരണമാണ് ബോളിവുഡില്‍ ചര്‍ച്ചാവിഷയമായത്.

അക്ഷയ്കുമാര്‍ അണിഞ്ഞിരുന്ന കറുത്ത കോട്ടിലും പാന്റ്‌സിലുമായി തീ പടരുമ്പോഴായിരുന്നു ഈ അതിസാഹസിക റാംപ് വാക്ക്. വസ്ത്രമാകെ തീയെങ്കിലും കൂളായി വേദിയിലൂടെ കൈയും വീശി വരുന്ന ഭര്‍ത്താവിനെ കണ്ട് ട്വിങ്കിള്‍ ഖന്നയ്ക്ക പക്ഷേ ഈ രസം അത്ര പിടിച്ച മട്ടില്ല. രോഷം കൊണ്ട് ട്വിറ്ററില്‍ ട്വിങ്കിള്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതി.

'നാശം!!! സ്വയം തീയിടാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കയാണോ? ഇതില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്ന നിമിഷം ഞാന്‍ കൊല്ലും. '

'ഗോഡ് ഹെല്‍പ് മീ' എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് ട്വിങ്കിളിന്റെ ട്വീറ്റ്. അക്ഷയ് കുമാര്‍ വീട്ടിലെത്തിയാല്‍ ഉടന്‍ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ തരണമെന്നും താരം വീട്ടിലെത്തിയാല്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്വിങ്കിളിന്റെ പ്രതികരണമെന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ രാജ്യം അറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും തരത്തിലുള്ള രസകരങ്ങളായ കമന്റുകളുമായി ആരാധകര്‍ ട്വീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

'ദ എന്റ്' എന്ന സീരീസിലാണ് അക്ഷയ് കുമാര്‍ അഭിനേതാവായി എത്തുന്നത്. ഇന്നത്തെ യുവത്വം ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്തിനു പിന്നാലെയാണെന്നു പറഞ്ഞ മകന്‍ ആരവിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് താന്‍ ഈ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ രംഗപ്രവേശം നടത്തിയതെന്നും വ്ത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നു കരുതിയാണ് ഇതിലേക്കെത്തിയതെന്നും വേദിയില്‍ സംസാരിക്കവെ അക്ഷയ്കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

