പൗരത്വഭേദഗതി ബില്ലില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥകള്‍ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനോട് തനിക്ക് യോജിപ്പില്ലെന്ന് നടന്‍ അക്ഷയ് കുമാര്‍. ജാമിയ മിലിയ സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്ന ഒരു ട്വീറ്റില്‍ താന്‍ അറിയാതെ ലൈക്ക് ചെയ്തു പോയതാണെന്നും അക്ഷയ് കുമാര്‍ പറയുന്നു. അക്ഷയ് കുമാര്‍ ലൈക്ക് ചെയ്തതോടെ അദ്ദഹം പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ നല്‍കുന്നുവെന്ന് തരത്തില്‍ പ്രചരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്ഷയ് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണെന്നും 'അബദ്ധം' മനസ്സിലായ ഉടന്‍ തന്നെ തിരുത്തിയെന്നും അക്ഷയ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സ്‌ക്രോള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അബദ്ധത്തില്‍ ലൈക്ക് ബട്ടണ്‍ അമര്‍ന്ന് പോയതായിരിക്കാം. അത് മനസ്സിലായപ്പോള്‍ തന്നെ ഞാന്‍ അണ്‍ലൈക്ക് ചെയ്തു. ഇത്തരം നടപടികളെ ഞാന്‍ അനുകൂലിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Regarding the ‘like’ on the tweet of Jamia Milia students, it was by mistake. I was scrolling and accidentally it must have been pressed and when I realised I immediately unliked it as In no way do I support such acts.