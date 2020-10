കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുടങ്ങിയ അക്ഷയ് കുമാര്‍ ചിത്രം ‘ബെല്‍ ബോട്ടം’ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കി. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി.

ലോകം തന്നെ നിശ്ചലമായ കോവിഡ് കാലത്ത് ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളഴോടെ പൂർത്തീകരിച്ച ആദ്യ ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണിത്.

അക്ഷയ് കുമാറിന് പുറമേ വാണി കപൂർ, ഹുമ ഖുറേഷി, ലാറ ദത്ത തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആ​ഗസ്റ്റിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ ഭാ​ഗമായി അക്ഷയ് ഉൾപ്പടെയുള്ള താരങ്ങൾ സ്കോട്ലന്റിലേക്ക് പറന്നിരുന്നു.

Alone we can do so little, together we can do so much. Its teamwork and I am grateful to each and every member of the cast and crew. #BellBottomCompleted. Here’s the poster

