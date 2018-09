ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച ലക്ഷ്മി അഗര്‍വാളിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി ബോളിവുഡ് താരം അക്ഷയ് കുമാര്‍. ഒരു വര്‍ഷമായി തനിക്ക് ജോലിയില്ലെന്നും താൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും ലക്ഷ്മി വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സഹായവുമായി അക്ഷയ് കുമാർ രംഗത്തു വന്നത്.

സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തയായ ലക്ഷ്മി ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ്. ഒരു വര്‍ഷമായി ജോലിയില്ലെന്നും കോള്‍ സെന്ററിലും ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലറിലുമെല്ലാം ജോലിക്കായി അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും തന്നെ ആരും നിയമിക്കാന്‍ തയ്യാറല്ലെന്നും ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.

ലക്ഷിയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ അക്ഷയ് അക്കൗണ്ടില്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങാന്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ജോലി കിട്ടുന്നതുവരെ ചെലവുകള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടിയാണ് അക്ഷയ് ലക്ഷ്മിയെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചത്. ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ അക്ഷയ് ഇടപ്പെട്ടതോടെ ഒട്ടനവധി വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍.

