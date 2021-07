കശ്മീരിൽ സ്‌കൂൾ നിർമ്മാണത്തിനായി അക്ഷയ് കുമാർ ഒരു കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകി ബോളിവുഡ് നടൻ അക്ഷയ് കുമാർ. ബിഎസ്എഫ് ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വിവരം പുറത്ത് വിട്ടത്. ജൂലൈ 27ന് നടന്ന സ്‌കൂളിന്റെ കല്ലിടൽ ചടങ്ങിൽ അക്ഷയ് വീഡിയോ കോളിലൂടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അക്ഷയിന്റെ പിതാവ് ഹരി ഓം ഭാട്ടിയയുടെ പേരിലാവും ഈ സ്കൂൾ അറിയപ്പെടുക.

കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 17നാണ് താരം ബോഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിലെ ജവാൻമാരെ സന്ദർശിച്ചത്. അന്ന് അവിടെയുള്ള സ്കൂളിന്റെ ജീർണാവസ്ഥ കണ്ട് പുതുക്കി പണിയാനായി ഒരു കോടി രൂപ നൽകാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതായി താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

DG BSF Sh Rakesh Asthana along with Sh @akshaykumar Padma Shri laid foundation stone of Hari Om Bhatia Education Block at Govt Middle School Niru, Kashmir in presence of Smt Anu Asthana, President BWWA & Sh Surendra Panwar, SDG Western Command BSF through weblink today#JaiHind pic.twitter.com/7lO9VvQ7up