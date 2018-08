പ്രളയത്തില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങായി പ്രിയദര്‍ശനും, അക്ഷയ്കുമാറും. അക്ഷയ്കുമാറിന്റെയും പ്രിയദര്‍ശന്റെയും ചെക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പക്കല്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രിയദര്‍ശന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. നമ്മള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കേരളത്തെ കൈപിടിച്ച് ഉയര്‍ത്താം, മതമില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല, മനുഷ്യത്ത്വം മാത്രം.. കേരളത്തെ കൈപിടിച്ച് ഉയര്‍ത്താന്‍ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കാം. പ്രിയദര്‍ശന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

കേരളത്തിന് സഹായം നല്‍കിയതില്‍ അക്ഷയ്കുമാറിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് മോഹന്‍ലാല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

കേരളത്തിന് കൈതാങ്ങാവാന്‍ സിനിമ സാംസ്‌ക്കാരിക മേഖലയിലുള്ള നിരവധി പേര്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

Let us all do our bit of help and @akshaykumar thanks #KeralaFlood #SOSKerala https://t.co/yXhpOrpLX6