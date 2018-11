കമല്‍ ഹാസന്റെ മകളും നടിയുമായ അക്ഷര ഹാസന്റെ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്ന വിവാദത്തില്‍ മുന്‍കാമുകന്‍ തനുജ് വീര്‍വാണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും.

മുംബൈ മിററാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വിട്ടത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ അക്ഷരയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് നടി മുംബൈ പോലീസിലെ സൈബര്‍ സെല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പാരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

2013 മുതല്‍ അക്ഷര ഐഫോണ്‍ 6 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്ഷയ തന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ തനുജുമായി പങ്കുവയ്ച്ചിരുന്നതായി പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ പോലീസിന് മനസ്സിലായി. അതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും- ഒരു മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മുംബൈ മിററിനോട് പറഞ്ഞു.

2016 ലാണ് അക്ഷര തനുജുമായി വേര്‍പിരിയുന്നത്. അതിന്റെ വൈരാഗ്യമായിരിക്കാം ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടാനുള്ള കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. എന്നാല്‍ താന്‍ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തനുജ് വ്യക്തമാക്കി.

ഈ സംഭവം തികച്ചും നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. എന്റെ കയ്യില്‍ അക്ഷരയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇല്ല- മുതിര്‍ന്ന നടി രതി അഗ്നിഹോത്രിയുടെ മകന്‍ കൂടിയായ തനുജ് പറഞ്ഞു.

ധനുഷ്, അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ ഷമിതാഭിലൂടെയാണ് അക്ഷര സിനിമാ രംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്‌.

അജിത് നായകനായ വിവേകത്തിലും അക്ഷര പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയിരുന്നു.

