കോവിഡിൽ മരണമടഞ്ഞ ഷമിതാഭ് എന്ന ചിത്രം മുതൽ തന്റെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സച്ചിന് ആദരാഞ്ജലികൾ നേർന്ന് നടി അക്ഷര ഹാസൻ. ബാൽകി സംവിധാനം ചെയ്ത ഷമിതാബിലൂടെയായിരുന്നു അക്ഷര അഭിനയത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അമിതാഭ് ബച്ചൻ, ധനുഷ് എന്നിവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങൾ.

ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലൂടെയാണ് അക്ഷര ഈ വിവരം പുറത്ത് വിടുന്നത്. കോവിഡ് മഹാവ്യാധിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജീവനുകൾ നഷ്ടമായി. ദുഃഖം താങ്ങാനാവാതെയാണ് ഞാൻ ഇതെഴുതുന്നത്, എന്റെ സഹോദരന് തുല്യനായ സച്ചിൻ ദാദയെ എനിക്ക് നഷ്ടമായി. ഷമിതാഭ് മുതൽ എന്റെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റായ സച്ചിൻ ദാദ കോവിഡ് ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത്. വളരെ പോസിറ്റീവായ സന്തോഷവാനായ എല്ലായ്പ്പോഴും കുസൃതികൾ ഒപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം എനിക്കും മറ്റുള്ള സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു. മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു അച്ഛനും ഭാര്യയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവുമായിരുന്നു, വിട സച്ചിൻ ദാദ. ദുഃഖം സഹിക്കാനാകുന്നില്ല- അക്ഷര കുറിച്ചു.

