മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ഹൊറര്‍ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ആകാശഗംഗയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. നടന്‍ ജയസൂര്യയാണ് തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചത്.

വിനയന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആകാശഗംഗ 2, ഇരുപത് വര്‍ഷം മുന്‍പ് ആകാശഗംഗ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വെള്ളിനേഴി ഒളപ്പമണ്ണ മനയില്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. വിനയന്റെ മകന്‍ വിഷ്ണു വിനയ് നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ പുതുമുഖം ആരതിയാണ് നായികയായെത്തുന്നത് .

ശ്രീനാഥ് ഭാസി, വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, സലിം കുമാര്‍, ഹരീഷ് കണാരന്‍, ധര്‍മ്മജന്‍ ബോള്‍ഗാട്ടി, രാജാമണി, ഹരീഷ് പേരടി, സുനില്‍ സുഗത, ഇടവേള ബാബു, റിയാസ്, സാജു കൊടിയന്‍, നസീര്‍ സംക്രാന്തി, രമ്യ കൃഷ്ണന്‍, പ്രവീണ,, തെസ്നി ഖാന്‍, വത്സലാ മേനോന്‍, ശരണ്യ, കനകലത, നിഹാരിക എന്നിവരാണ് ആകാശഗംഗ 2-വിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കള്‍.



ബെന്നി പി നായരമ്പലത്തിന്റെ തിരക്കഥയില്‍ വിനയന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹൊറര്‍ ചിത്രമായിരുന്നു ആകാശഗംഗ. 1999ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തില്‍ ദിവ്യ ഉണ്ണി, റിയാസ്, മുകേഷ്, മയൂരി, മധുപാല്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് അഭിനയിച്ചത്.

Content Highlights : Akashaganga2 First Look Poster Vinayan Horror Movie Akashaganga second Part