വിനയന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആകാശഗംഗ II നവംബര്‍ ഒന്നിന് തീയേറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്.ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച്ച പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ചേര്‍ന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിനയന്‍ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു

നവംബര്‍ ഒന്നിനാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 18 വെള്ളിയാഴ്ച്ച മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും അവരവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളില്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ച് ചെയ്യും.

ആകാശഗംഗ 2ന്റെ ടീസര്‍ കുറച്ചുകാലം മുമ്പെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. 20 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറിന് വന്‍ വരവേല്‍പ്പാണ് ലഭിച്ചത്. വിനയന്‍ തന്നെ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ വിഷ്ണു വിനയ്, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, രമ്യ കൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരാണ് മുഖ്യവേഷങ്ങളില്‍. പുതുമുഖം ആരതിയാണ് നായിക. ആകാശഗംഗയിലെ നായകന്‍ റിയാസും ഒരു പ്രധാനവേഷത്തിലുണ്ട്. ഹരീഷ് പെരുമണ്ണ, സലിം കുമാര്‍, ഹരീഷ് പേരടി, രാജമണി തുടങ്ങിയവരും താരനിരയിലുണ്ട്. പ്രകാശ് കുട്ടി ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതസംവിധാനം ബിജിബാല്‍, ബേണി-ഇഗ്‌നേഷ്യസ് എന്നിവര്‍ നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകാശ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ വിനയന്‍ തന്നെയാണ് ആകാശഗംഗ 2 നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

