അജു വര്‍ഗീസ് നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'സാജന്‍ ബേക്കറി സിന്‍സ് 1962'. അജുവും അരുണ്‍ ചന്തുവും ചേര്‍ന്ന് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കി അരുണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം റാന്നിയിലാണ് ഭൂരിഭാഗവും ചിത്രീകരിച്ചത്. ഷൂട്ടിങ്ങിനായി റാന്നിയില്‍ താമസിച്ച അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയാണ് അജു വര്‍ഗീസ്. ചിത്രീകരണത്തിന് സഹകരിച്ച നാട്ടുകാരുടെ നല്ല മനസിനെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് അജു ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ.

അജു വര്‍ഗീസിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

സാജന്‍ ബേക്കറിയുടെ ഷൂട്ടിനായി റാന്നിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ കേള്‍ക്കാനിടയായ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് മധു-സാര്‍ നായകനായി അഭിനയിച്ച ഒരു പടമാണ് അവസാനമായി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ്. റാന്നിക്ക് റാന്നിയുടേത് മാത്രമായ സവിശേഷതകള്‍ ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ആള്‍ക്കാര്‍ക്കും. വളരെ ഫോര്‍വേഡ് ആയി ചിന്തിക്കുന്ന, ലോകം കണ്ട മനുഷ്യര്‍, 80-100 വര്‍ഷം പഴക്കം ചെന്ന വിദ്യാലയങ്ങള്‍ റാന്നിയുടെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ജനതയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഒരു മലയോര പ്രദേശം ആണേലും റാന്നിയുടെ texture വേറെയാണ്.. കോടയും പച്ചപ്പുമല്ല മറിച്ച് nature-ഉമായി ഇണങ്ങി co-exist ചെയ്തു ജീവിക്കാന്‍ പഠിച്ച മനുഷ്യര്‍ ജീവിക്കുന്ന ഒരു landscape ആണ് റാന്നി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ ഏറ്റവും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചതും പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. തിരിച്ചടികളില്‍ നിന്നും ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിച്ച സന്തോഷം, പ്രത്യാശ ഉള്ളവനാണ് ഓരോ റാന്നിക്കാരനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറും ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയില്‍ ഈ നാടിനെ approach ചെയ്യരുത് എന്നു തോന്നി. ഹോട്ടല്‍ താമസം ഒഴിവാക്കി അവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു വീട്ടില്‍ ആരുന്നു ഞങ്ങളുടെ താമസം. ഞാന്‍, സംവിധായകന്‍ അരുണ്‍ ചന്ദു, ADs, കണ്‍ട്രോളര്‍, എല്ലാരും കൂടി ഒരു വീട്ടില്‍, സീനുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ അവിടെ ഇരുന്നു improvise ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി, അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം, ലാളിത്യം ഒരുപാട് സിനിമയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒടുക്കം റാന്നി വിട്ടുപോരുമ്പോള്‍ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങള്‍, ചിരികള്‍, ആശിര്‍വാദങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുന്നു. 'ഓ നിങ്ങള്‍ എന്നാന്നു വെച്ചാ അങ്ങ് ചെയ്, റാന്നിയില്‍ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോ നമ്മള്‍ സഹകരിക്കാതെ ഇരിക്കുമോ '.. ഓരോ തവണയും ഞങ്ങളെ ആശ്ലേഷിച്ച വാക്കുകള്‍.

വിചാരിച്ച പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഭംഗിയായി തന്നെ തീര്‍ന്നു. ഈ chart പ്രകാരം റാന്നിയില്‍ സാജന്‍ ബേക്കറി -ടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അവസാനിച്ച കാര്യം സന്തോഷത്തോടെ പങ്കു വെയ്ക്കുന്നു.

ചിത്രത്തില്‍ പുതുമുഖം രഞ്ജിത മേനോന്‍ നായികയാവുന്നു. ഗണേഷ് കുമാര്‍, ജാഫര്‍ ഇടുക്കി, ലെന, ഗ്രേസ് ആന്റണി എന്നി പ്രമുഖ താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഒട്ടേറേ പുതുമുഖങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നു.

ഗുരുപ്രസാദ് ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. സംഗീതം-പ്രശാന്ത് പിള്ള, ലൗ ആക് ഷന്‍ ഡ്രാമയ്ക്കു ശേഷം ഫന്റാസ്റ്റിക് ഫിലിംസിന്റെയുംഎംസ്റ്റാര്‍ലിറ്റില്‍കമ്യൂണിക്കേഷന്റെയും ബാനറില്‍ ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസനും വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യവും ചേര്‍ന്നാണ് 'സാജന്‍ ബേക്കറി സിന്‍സ് 1962' നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

