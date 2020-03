പ്രണയകാലം എന്ന മലയാളചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമയിലെത്തിയ നടനാണ് അജ്മല്‍ അമീര്‍. പിന്നീട് മിഷ്‌കിന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത അഞ്ജാതേയിലൂടെ തമിഴിലും തരംഗം കുറിച്ചു. നയന്‍താര നായികയാവുന്ന പുതിയ ചിത്രം നെട്രികണ്ണില്‍ അജ്മല്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ വാര്‍ത്ത.

നയന്‍താരയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു പ്രധാന റോളില്‍ തന്നെയാണ് അജ്മല്‍ അഭിനയിക്കുന്നത്. മണിരത്‌നത്തിന്റെ സംവിധാന സഹായി ആയിരുന്ന മിലിന്ദ് റാവു ആണ് നേത്രികണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ത്രില്ലര്‍ ഗണത്തില്‍ പെടുന്ന നെട്രികണ്‍ നയന്‍താരയുടെ അറുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമാണ്. റൗഡി പിക്ചേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനറില്‍ വിഗ്‌നേശ് ശിവനാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. വിഗ്നേശ് ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

1981ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ നെട്രികണ്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേരു തന്നെയാണ് പുതിയ സിനിമയ്ക്കും നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പേര് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം മേടിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിഗ്‌നേശ് ശിവന്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം 2011ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കൊറിയന്‍ ചിത്രം ബ്ലൈന്റിന്റെ റീമേക്ക് ആണ് ഇതെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. പോലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന നയന്‍താര ഒരു കാര്‍ അപകടത്തില്‍ പെടുകയും കാഴ്ച്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഥയെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. ചിത്രത്തില്‍ ഒരു നായയും പ്രധാന കഥാപാത്രമായെത്തുന്നുണ്ട്.

