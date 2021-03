46-ാമത് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ഷൂട്ടിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം അടക്കം ആറു മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കി നടൻ അജിത്ത്. 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്റ്റള്‍, 25 മീ സെന്‍റര്‍ ഫയര്‍ പിസ്റ്റള്‍, 25 മീറ്റര്‍ സ്റ്റാര്‍ഡേര്‍ഡ് പിസ്റ്റള്‍, 50 മീറ്റര്‍ ഫ്രീ പിസ്റ്റൾ എന്നീ വിഭാ​ഗങ്ങളിലാണ് സ്വര്‍ണ്ണമെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയത്.

ചെന്നൈ റൈഫിൾ ക്ലബ്ബിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് അജിത്ത് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. മാര്‍ച്ച് 2 മുതൽ മാര്‍ച്ച് 7 വരെയായിരുന്നു മത്സരം നടന്നത്.

താരം മെഡലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും വൈറലാവുകയാണ്. നേരത്തെയും സംസ്ഥാന -ദേശീയ റൈഫിൾ ഷൂട്ടിങ്ങ് മത്സരങ്ങളിൽ താരം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Won's a 🔟Meter Pistol Competition in "40th Tamilnadu State Shooting Championship"