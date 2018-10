അഭിനയം കൊണ്ടും വിനയം കൊണ്ടും ആരാധകഹൃദയം കീഴടക്കിയ വ്യക്തിയാണ് തമിഴ് നടന്‍ അജിത്ത്. തന്റെ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം മാസ്സ് നായകന്റെ വേഷമാണെങ്കിലും യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിത്തില്‍ അജിത്ത് കൂളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിത്രീകരണത്തിനായി സ്‌കൂളില്‍ എത്തിയ അജിത്തിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ആരാധകന് നല്‍കിയ മറുപടിയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്.

തമ്പി, ദയവ് ചെയ്ത് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യു എന്നായിരുന്നു അജിത്ത് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചത്. സ്‌ക്കൂളിലെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ശല്യമുണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് അജിത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനം ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കാനും അജിത്ത് മറന്നില്ല.

'വിശ്വാസ'ത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് അജിത്തിപ്പോള്‍. വീരം, വേതാളം, വിവേകം എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സംവിധായകന്‍ ശിവ അജിത്ത് കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് വിശ്വാസം.

ഇരട്ട വേഷത്തിലാണ് അജിത്ത് വിശ്വാസത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരുന്നു. നയന്‍താരയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.

