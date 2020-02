2019-ലെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് തമിഴ് ചിത്രം 'കൈതി'ക്ക് ഹിന്ദിയില്‍ ദൃശ്യഭാഷ്യമൊരുങ്ങുന്നു. കാര്‍ത്തി അവതരിപ്പിച്ച നായക വേഷത്തിലെത്തുന്നത് അജയ് ദേവ്ഗണ്‍ ആണ്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Yes, I’m doing the Hindi remake of the Tamil film Kaithi. Releases on February 12, 2021 🙏 @RelianceEnt @DreamWarriorpic @ADFFilms @Shibasishsarkar #SRPrakashbabu @prabhu_sr @Meena_Iyer