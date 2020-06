കാക്കമുട്ടൈ എന്ന ഒറ്റ സിനിമ മതി നടി ഐശ്വര്യ രാജേഷിനെ അറിയാൻ. ആരുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് സിനിമയിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനം വെട്ടിപ്പിടിച്ച ഐശ്വര്യയ്ക്ക് തെന്നിന്ത്യയിൽ ആരാധകർ ഏറെയാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആരാധിക താരത്തിന്റെ ചിത്രത്തിന് നൽകിയ കമന്റും അതിന് ഐശ്വര്യ നൽകിയ മറുപടിയുമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

ഐശ്വര്യയ്ക്കായി മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാണെന്നാണ് തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ആരാധിക കുറിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിന് ഐശ്വര്യ നൽകിയ മറപടിയാണ് കയ്യടി നേടുന്നത്.

ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ദയവായി ഉപയോഗിക്കരുത്. ജീവിതം ആർക്ക് വേണ്ടിയും മരിക്കാനുള്ളതല്ല. ഒരിക്കലും അത് പറയരുത്. നിങ്ങളെ പോലൊരു ആരാധികയെ ലഭിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാനെന്നും നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിരിക്കും. ഐശ്വര്യ കുറിച്ചു.

വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛനെയും രണ്ടു മുതിർന്ന സഹോദരൻമാരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട താൻ അമ്മയ്ക്കു താങ്ങാകാനും കുടുംബത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനുമാണ് നടിയായതെന്ന് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞത് ചർച്ചയായിരുന്നു.

ചേരിയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത്. മൂന്ന് മുതിർന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഏക അനിയത്തിയായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയുമടക്കം ഞങ്ങൾ ആറു പേരാണ് ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. എട്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്. അച്ഛനില്ലെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കാതെ അമ്മ ഞങ്ങളെ വളർത്തി. ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു അമ്മ.'

'എന്റെ മാതൃഭാഷ തെലുങ്ക് ആണ്. അമ്മയ്ക്ക് തെലുങ്ക് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ അറിയില്ല. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നാലുപേരെ വളർത്തിയത്.

ബോംബെയിൽ പോയി വിലകൂടിയതും അല്ലാത്തതുമായ സാരികൾ വാങ്ങി ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ടു വന്നു വിൽക്കുമായിരുന്നു. എൽ ഐ സി ഏജന്റയാസും റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖലയിലും അമ്മ ജേലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം തന്നു. എനിക്ക് 12-13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതിർന്ന സഹോദരൻ രാഘവേന്ദ്ര മരിച്ചു. ചേട്ടൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അവർ പറയുന്നത് ചേട്ടൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ്. അതിന്നും ആർക്കുമറിയില്ല. വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയി. രണ്ടാമത്തെ സഹോദരൻ ചെന്നൈ എസ് ആർ എം കോളേജിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഉടനെ ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലി കിട്ടി. അന്ന് അമ്മ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ ചേട്ടനും മരിച്ചു.

ചേട്ടന്റെ മരണം അമ്മയെ തളർത്തി. പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നശിച്ചു. ഞാനും എന്റെ സഹോദരനും അമ്മയും മാത്രമായി. ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ മകളെന്ന നിലയിൽ കുടുംബത്തെ സംരംക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ചെന്നൈ ബസന്ത് നഗറിൽ ഒരു സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനു മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാഡ്ബറീസ് ചോക്ലേറ്റ് സോസിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. അന്നെനിക്ക് 225 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടി. ബർത്ത്‌ഡേ പാർട്ടികളിൽ ആങ്കറായി ചെന്നും പണമുണ്ടാക്കി. അഞ്ഞൂറും ആയിരവും സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അയ്യായിരം രൂപ വരെ ഒരു മാസം ഞാൻ സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഒരു കുടുംബം പോറ്റാൻ അതു മതിയാകില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അഭിനയത്തിലേക്കിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ടിവി സീരിയലുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ദിവസം 1500 രൂപയാണ് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുകയെന്നറിഞ്ഞു. രാവിലെ മുതൽ രാത്രിവരെയുള്ള അധ്വാനത്തിന് ഇത്ര ചെറിയ തുകയോയെന്നും 25000-50000 ഒക്കെ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റുന്ന നടീനടൻമാർ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ എന്നമ്പരന്ന എന്നോട് അമ്മ പറഞ്ഞു. സിനിമകളിൽ അങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം ചെറിയ ഫ്രതിഫലം കിട്ടും. പിന്നീട് പ്രശസ്തി നേടിയാൽ വീണ്ടും കിട്ടും.

ആയിടക്കാണ് ഒരു നൃത്ത റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത്. അതിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അത് വച്ച് സിനിമകളിൽ പരിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. 'അവർകളും ഇവർകളും' ആയിരുന്നു ആദ്യചിത്രം. അത് സാമ്പത്തികമായി പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നെയും പരിശ്രമിച്ചു. തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെന്ന നിലയിലും എന്റെ ഇരുണ്ടനിറം കാരണവും പലയിടത്തും പല അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു സംവിധായകൻ ഒരിക്കൽ എന്നോടു നേരിട്ടു പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരെ നായികയാക്കാൻ പറ്റില്ല. നായികയുടെ സുഹൃത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ റോളുകൾ നിങ്ങൾക്കു പറ്റും. ഒരിക്കൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സംവിധായകൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു. കോമഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നടനൊപ്പം ഒരു റോൾ തരാം. എനിക്കതിൽ താത്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു.

രണ്ടുമൂന്നു വർഷം അവസരമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് അഭിനയിച്ച അട്ടക്കതിയിലെ അമുദ എന്ന കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് പനിയേറും പദ്മിനിയും, റമ്മി, തിരുടൻ പോലീസ് അങ്ങനെ ലീഡ് റോളുകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായി അഭിനയിച്ച കാക്കമുട്ടയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അമ്മ റോൾ ചെയ്യാൻ ആരും അന്ന് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. എനിക്കതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല. കാക്കമുട്ടയിലൂടെ നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. നാടറിയുന്ന നടിയായി. ആറേഴു സിനിമകളിൽ നായികയായി. ആരും പിന്തുണച്ചിട്ടല്ല. ലൈംഗികപരമായ ചൂഷണം വരെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ എന്നോടു മോശമായി പെരുമാറിയാൽ അതിന് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം.' ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു..

Content Highlights : Aishwarya Rajesh advises fan who says she'll even give her life for the actor