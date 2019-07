മണിരത്‌നം സംവിധാനം ചെയ്ത ഇരുവര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മോഹന്‍ലാലിന്റെ നായികയായാണ് ഐശ്വര്യ റായ് സിനിമയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ലോക സുന്ദരിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു മണിരത്‌നം ഐശ്വര്യക്ക് സിനിമയില്‍ അവസരം നല്‍കിയത്. തമിഴ്‌സിനിമയില്‍ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ചുവടുറപ്പിച്ച ഐശ്വര്യ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളിലേറെയായി സിനിമയില്‍ സജീവമാണ്.

മണിരത്‌നം ഒരുക്കുന്ന പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വനിലൂടെ തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് ഒരിക്കല്‍ കൂടി മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് ഐശ്വര്യ. ചെന്നൈയില്‍ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെത്തിയ താരം ഇതു സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മണിരത്‌നം സര്‍ എന്റെ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടി ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.

ഇരുവറിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ശങ്കര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ജീന്‍സ്, രാജീവ് മേനോന്റെ കണ്ടുകൊണ്ടേന്‍ കണ്ടുകൊണ്ടേന്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും ഐശ്വര്യ വേഷമിട്ടു. കണ്ടുകൊണ്ടേന്‍ കണ്ടുകൊണ്ടേനിന്റെ ഓര്‍മ പങ്കുവച്ച ഐശ്വര്യ അജിത്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ..

അജിത്തിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചത് മറക്കാനാകില്ല. വളരെ അര്‍പ്പണബോധമുള്ള ഒരു നടനാണ് അദ്ദേഹം. അജിത്തിന്റെ വിജയത്തില്‍ ഞാന്‍ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം അതര്‍ഹിക്കുന്നു. അജിത്തിനൊപ്പം എനിക്ക് അധികം രംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാല്‍ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ സന്തോഷം. സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടതെല്ലാം ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു. ഇനി എന്നെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഞാന്‍ നേരിട്ട് അഭിനന്ദിക്കും.

2000-ലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടേന്‍ കണ്ടുകൊണ്ടേന്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. മമ്മൂട്ടി, തബു, അജിത്ത്, ഐശ്വര്യ, അബ്ബാസ്, ശ്രീവിദ്യ, ശ്യാമിലി തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരന്നിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികാ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഐശ്വര്യ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. തബുവായിരുന്നു അജിത്തിന്റെ ജോടി.

ഇരുവറിന് ശേഷം മണിരത്‌നത്തിന്റെ ഗുരു, രാവണന്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും ഐശ്വര്യ അഭിനയിച്ചു. പൃഥ്വിരാജ്, വിക്രം, പ്രഭു തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര തന്നെ രാവണനില്‍ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പില്‍ വിക്രമിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് അഭിഷേക് ബച്ചനായിരുന്നു. തമിഴില്‍ പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിച്ച പോലീസ് കഥാപാത്രമായെത്തിയത് വിക്രമും.

കല്‍ക്കി കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തിയുടെ പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വന്‍ എന്ന കൃതിയെ ആധാരമാക്കിയാണ് മണിരത്‌നം ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. ചോളസാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന അരുള്‍മൊഴിവര്‍മ്മനെ (രാജരാജ ചോളന്‍ ഒന്നാമന്‍) കുറിച്ചുള്ള കൃതിയാണിത്.

ഐശ്വര്യ റായിക്ക് പുറമേ അമിതാഭ് ബച്ചന്‍, കാര്‍ത്തി, വിക്രം, ജയം രവി, കീര്‍ത്തി സുരേഷ് തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വനെ ആസ്പദമാക്കി 1958ല്‍ എം.ജി.ആര്‍ ചലച്ചിത്രം നിര്‍മിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു. മണിരത്‌നത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ഈ ചിത്രം. 2012-ല്‍ ഈ സിനിമയുടെ ജോലികള്‍ മണിരത്‌നം തുടങ്ങിവച്ചതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം പദ്ധതി നീണ്ടുപോയി.

Content Highlights: Aishwarya rai praises Ajith for his achievements, kandukondain kandukondain Movie, Confirms acting in Maniratnam's Ponniyin Selvan