പ്രായം നാല്‍പത്തിയഞ്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എട്ട് വയസുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായെങ്കിലും ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ഇന്നും ഐശ്വര്യ റായ് തന്നെയാണ് സൗന്ദര്യ റാണി. ഐശ്വര്യയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു വിഭാഗം വാനോളം പുകഴ്ത്തുമ്പോള്‍ ഇകഴ്ത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഇവിടെയുണ്ട്.

അത്തരത്തിലുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ താരങ്ങളെ പലപ്പോഴും മുറിവേല്‍പ്പിക്കാറുമുണ്ട്. അടുത്തിടെ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഐശ്വര്യ അത്തരമൊരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. കളേഴ്‌സ് ടി.വിയിലെ ഒരു പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കവെയാണ് ഐശ്വര്യ തന്നെ മുറിവേല്‍പിച്ച ഒരു കമന്റിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.

റാപിഡ് ഫയര്‍ റൗണ്ടില്‍ അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ഐശ്വര്യ. 'ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ട ഏറ്റവും മോശം കമന്റ് എന്തായിരുന്നു' എന്നാണ് അവതാരകന്‍ ചോദിച്ചത്. 'ഫെയ്ക്ക് എന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നും' ആയിരുന്നു ഐശ്വര്യയുടെ മറുപടി.

ഐശ്വര്യയുടെ മറുപടിയ്ക്ക് പിന്നാലെ അതിന് കാരണം തേടിപ്പോയ ആരാധകര്‍ കണ്ടെത്തിയത് മറ്റൊരു കഥയാണ്. നേരത്തെ കോഫി വിത്ത് കരണ്‍ എന്ന ഷോയുടെ 4-ാം സീസണില്‍ അതിഥിയായെത്തിയ ഇമ്രാന്‍ ഹഷ്മി ഐശ്വര്യയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് പറഞ്ഞത് വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു.

അങ്ങനെ വിളിച്ചത് ഒരു നേരമ്പോക്കിനു വേണ്ടിയാണെന്നും പരിപാടിയില്‍ രസകരമായ ഉത്തരം നല്‍കുന്നവര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഇമ്രാന്‍ ഹഷ്മി താരത്തോട് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിന് ശേഷം 2017ല്‍ 'ബാദ്ഷാഹു' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഇമ്രാന്‍ ഹഷ്മിയുടെ നായികയാവാന്‍ ഐശ്വര്യ റായിക്ക് ക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഐശ്വര്യ അന്ന് പിന്മാറി. ഐശ്വര്യയുടെ പുതിയ അഭിമുഖം പുറത്തു വന്നതോടെ ഇമ്രാന് നേരെയുള്ള ഐശ്വര്യയുടെ ഒളിയമ്പാണോ ഈ ഉത്തരങ്ങള്‍ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

Content Highlights : Aishwarya Rai on Imran Hashmi Comment on Coffee With Karan Show Aishwarya Rai sweet Revenge