ജന്മദിനത്തിൽ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പങ്കുവച്ച് പ്രിയ നടി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി. ഐശ്വര്യ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന നായികാ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

അർച്ചന 31 നോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അഖിൽ അനിൽകുമാർ ആണ്. അഖിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ദേവിക +2 Biology, അവിട്ടം എന്നീ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ഫിലിംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്, സിബി ചാവറ, രഞ്ജിത് നായർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.

നവംബർ 15-ന് പാലക്കാട് ചിത്രീകരണം തുടങ്ങും.രചന തിരക്കഥ അഖിൽ അനിൽകുമാർ, അജയ് വിജയൻ, വിവേക് ചന്ദ്രൻ. ഛായാഗ്രഹണം ജോയൽ ജോജി. എഡിറ്റിംഗ് മുഹ്സിൻ പിഎം, സംഗീതം രജത്ത് പ്രകാശ്, മാത്തൻ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ രാജേഷ് പി വേലായുധൻ,ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ബിനീഷ് ചന്ദ്രൻ, വസ്ത്രലങ്കാരം സമീറ സനീഷ്, മേക്കപ്പ് റോണക്സ് സേവിയർ.

Content Highlights : Aishwarya Lekshmi New Movie Archana 31 Not Out directed by Akhil Anil kumar Martin Prakkat