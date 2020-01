മുംബൈ: പദ്മശ്രീ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനായതിന് പിന്നാലെ നേരിട്ട വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി ഗായകന്‍ അദ്‌നാന്‍ സമി. പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ പേര് വലിച്ചിഴക്കരുതെന്നും അദ്‌നാന്‍ സമി വ്യക്തമാക്കി. മുംബൈയില്‍ പി.ടി.ഐയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അദ്‌നാന്‍ സമിയുടെ പ്രതികരണം.

'ചില ചെറു രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്കാണ് രോഷം. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ പേരിലായിരിക്കും അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിരിക്കും എന്റെ പേര് വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത്. ഞാനെന്തു ചെയ്യാനാണ്? ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല. സംഗീതമാണ് എന്റെ തൊഴില്‍.' അദ്നാന്‍ സമി പറയുന്നു.

'എന്റെ അച്ഛന്‍ പാകിസ്താന്‍ എയര്‍ഫോഴ്സില്‍ പൈലറ്റായിരുന്നു. പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തോടുള്ള കടമ നിര്‍വഹിച്ചു. അതില്‍ ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ആ സേവനം. അതിന് പാക് സര്‍ക്കാര്‍ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരമാണത്. ഞാന്‍ ചെയ്തതിന് എനിക്കും പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. എനിക്കു കിട്ടിയ പുരസ്‌കാരവും അച്ഛന്‍ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും തമ്മിലെന്തു ബന്ധം? തീര്‍ത്തും അപ്രസക്തം. ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരനാണ്. ഈ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കാന്‍ നിയമപരമായ എല്ലാ അര്‍ഹതയും എനിക്കുണ്ട്.' അദ്‌നാന്‍ സമി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കലയേയും കലാകാരനേയും രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാതിരിക്കുക. ബി.ജെ.പിയോടും കോണ്‍ഗ്രസിനോടുമെല്ലാം സ്നേഹം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും സംഗീതത്തിലൂടെയാണ് താന്‍ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്‌നാന്‍ സമി പറയുന്നു.

നേരത്തെ അദ്‌നാന്‍ സമിക്ക് പദ്മശ്രീ നല്‍കിയതിനെതിരേ എന്‍.സി.പി രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. സിഎഎയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കു തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കാനെന്നോണം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ നീക്കമാണ് അദ്നാന്‍ സമിയടക്കമുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് പദ്മശ്രീ നല്‍കിയതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ന്യൂനപക്ഷ വികസന മന്ത്രിയും എന്‍.സി.പി നേതാവുമായ നവാബ് മാലിക്ക് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

