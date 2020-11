2008 ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മേജർ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ജീവിത കഥ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുകയാണ്. മേജർ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ അദിവി ശേഷാണ് സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിനായി കഠിനമായ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അദിവി ശേഷ്. സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മേജർ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അദിവി ശേഷ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ധനലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതായിരുന്നുവെന്ന് അദിവി ശേഷ് പറഞ്ഞു. 'മേജർ ബിഗിനിംഗ്‌സ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിലാണ്, മേജർ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനായി അഭിനയിച്ച തന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് നടൻ പറഞ്ഞത്.

''ടെലിവിഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളെപ്പോലെയാണ് തോന്നിയത്. യൂണിഫോമിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ ആ പാസ്പോർ‍‍ട്ട് ചിത്രം തന്നെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയൊ‌ട്ടാകെയുള്ളവരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ ധീരതയുടെ പ്രതീകമായി ആ ചിത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ കണ്ണുകളിലെ തീക്ഷണത, ചിരി മറച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചുണ്ടുകൾ അവയൊക്കെയാണ് തന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചത്.

ഇതേ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻറെ മാതാപിതാക്കളായ റിട്ട. ഐഎസ്ആർഒ ഓഫീസർ കെ.ഉണ്ണികൃഷ്ണനേയും അമ്മ ധനലക്ഷ്മിയേയും കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതം സിനിമയാക്കുവാൻ ആ​ഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സിനിമ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി മനസ്സിലായത്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, നിന്നിൽ ഞാൻ എന്റെ മകനെ കാണുന്നുവെന്ന്. അത് തന്നെയായിരുന്നു ആ ജീവിതം സിനിമയാക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ സമ്മതപത്രവും.''

നടൻ മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജി.മഹേഷ് ബാബു എന്റർടെയ്ൻമെന്റുസും സോണി പിക്ചേഴ്സ് ഇന്റർനാഷനൽ പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഹിന്ദിയിലും തെലുങ്കിലുമായാണ് ചിത്രമൊരുങ്ങുന്നത്.

Content Highlights: Adivi Sesh says Major Sandeep Unnikrishnan's Mother Told Me should Could see her son in Me