കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നടനും അവതാരകനുമായ ആദില്‍ ഇബ്രാഹിം വിവാഹിതനായത്. തൃശൂര്‍ സ്വദേശിയായ നമിതയാണ് ആദിലിന്റെ വധു. ആദില്‍ തന്നെയാണ് താന്‍ വിവാഹിതനായ വിവരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.

എന്നാല്‍ വിവാഹവാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വിമര്‍ശനവുമായി ചിലര്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ആദില്‍ അന്യ മതത്തില്‍പ്പെട്ട യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്തതിനെതിരേയായിരുന്നു വിമര്‍ശനം. ഇപ്പോള്‍ വിമര്‍ശകര്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആദില്‍.

Read More: നടന്‍ ആദില്‍ ഇബ്രാഹിം വിവാഹിതനായി; വീഡിയോ കാണാം

ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നിട്ട് ഈ വിവാഹം തീര്‍ത്തും ഷോക്കായിപ്പോയെന്നും ആദിലിനെ അണ്‍ഫോള്ളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുമായിരുന്നു ഒരു കമന്റ് . ഇതിനാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസിലൂടെ ആദില്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്,.

താന്‍ ആരെ വിവാഹം ചെയ്യണം എന്നത് തന്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണെന്നും ആളുകളെ മനുഷ്യരായി മാത്രമേ താന്‍ കാണാറുള്ളൂ എന്നും ആദില്‍ കുറിച്ചു

ആദിലിന്റെ പോസ്റ്റ്

എന്നെയും തന്റെ വീട്ടുകാരെയും ഭാര്യയെക്കുറിച്ചും വളരെ നെഗറ്റീവായ കമന്റുകള്‍ കാണാനിടയായി. ആദ്യം ഇത്തരം മോശം വ്യക്തികളോട് പ്രതികരിക്കണ്ടെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതിയത്. ഞാന്‍ ആരെ വിവാഹം ചെയ്യണം എന്നത് എന്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണ്. ക്ഷമിക്കണം ഞാന്‍ ആളുകളെ മനുഷ്യരായി മാത്രമേ കാണാറുള്ളു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടു മനുഷ്യര്‍ തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണിത്. ഞാന്‍ ഒരു മുസ്ലീം ആയതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നോ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നോ എനിക്കില്ല.

അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ എന്താണോ അതിനെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ഒരു യഥാര്‍ഥ മനുഷ്യന്‍ ആണെങ്കില്‍ മാത്രം തുടര്‍ന്നും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്താല്‍ മതി. അല്ലെങ്കില്‍ ഇവരെപ്പോലെ നിങ്ങള്‍ക്കും അണ്‍ഫോളോ ചെയ്യാം. എന്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും അവകാശമില്ല. ആദില്‍ കുറിച്ചു.

Content Highlights : Adil Ibrahim Reacts to Criticisms On His Wedding Adil Weds Namitha