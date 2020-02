സിക്കിം ഗ്ലോബല്‍ സിനിമ ഫെസ്റ്റിവലിന് ആദില്‍ ഹുസൈന്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായെത്തുന്ന എവരി 68 മിനിറ്റ്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തോടെ തുടക്കമാകും. അനിന്ദിത സര്‍ബാധികാരിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 28 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് ഒന്ന് വരെയാണ് സിക്കിം ഗ്ലോബല്‍ സിനിമ ഫെസ്റ്റിവല്‍ അരങ്ങേറുന്നത്. സിക്കിം സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സിക്കിം ഫിലിം കോര്‍പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡും സംയുക്തമായി ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഇത്തവണത്തെ പതിപ്പ് ഗാങ്‌ടോക്കിലാണ് നടക്കുക.

സിങ്കിം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിംഗ് തമാങ് ഫെബ്രുവരി 28 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചലച്ചിത്രോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി അന്താരാഷ്ട്ര ചിത്രങ്ങളുള്‍പ്പടെ ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങളും,ഡോക്യുമെന്ററികളും, അനിമേഷന്‍ ചിത്രങ്ങളും മേളയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. അസര്‍ബൈജാന്‍ ആണ് ഇത്തവണത്തെ മേള ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം.

പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടന്‍ രണ്‍ധീര്‍ കപൂര്‍, സംവിധായകന്‍ രാഹുല്‍ റവൈല്‍, ഛായാഗ്രാഹകന്‍ ബിനോദ് പ്രദാന്‍ എന്നിവര്‍ മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കും . ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയ്ക്ക് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് ബിനോദ് പ്രദാനെ മേളയില്‍ ആദരിക്കും.

