ഥപട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ബോളിവുഡ് നടി തപ്‌സി പന്നു. തപ്‌സിയുടെ അഭിനയത്തെയും സിനിമയുടെ സംവിധാനത്തെയും പ്രശംസിച്ച് നിരവധി കുറിപ്പുകളാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നത്. ഥപ്പടിലൂടെ സിനിമയില്‍ തന്റേതായ സ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാന്‍ നടിയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്.

തനിക്കൊരു പ്രണയമുണ്ടെന്ന് തപ്‌സി നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മാതിയസ് ബോ എന്ന ബാഡ്മിന്റണ്‍ കളിക്കാരനുമായി നടി ഡേറ്റിങ്ങിലാണെന്നുമുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ നടി തന്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയുണ്ടായി. മാതിയസ് ബോയുമായി താന്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്നും തന്റെ ഭാവിവരനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിപ്രായമെന്തെന്ന ചിന്ത തന്നെ അലട്ടിയിരുന്നെന്നും തപ്‌സി പറയുന്നു.

'മാതിയസുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിനും അറിയാം. അവര്‍ മാതിയസിനെ നിരസിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഈ ബന്ധം മുന്നോട്ടുപോകില്ലായിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് ഒളിച്ചു വയ്‌ക്കേണ്ട കാര്യമെനിക്കില്ല. ആ വ്യക്തി ഇപ്പോള്‍ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു പറയുന്നതില്‍ എനിക്ക് അഭിമാനമേയുള്ളൂ. അത് പക്ഷേ നടിയെന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കരുത് എന്നെനിക്ക് നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ അതെന്നെ തകര്‍ത്തു കളയും.' തപ്‌സി പറഞ്ഞു.

'എന്റെ അനിയത്തിക്കും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കുമെല്ലാം ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അവര്‍ക്ക് ഈ ബന്ധത്തിനു സമ്മതവുമാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ അതുമായി എനിക്ക് യോജിച്ചു പോകാന്‍ പറ്റുമായിരുന്നില്ല.' തപ്‌സി പറഞ്ഞു. മകളുടെ താത്പര്യത്തില്‍ അതീവ സന്തുഷ്ടയാണെന്നും കുടുംബം അവളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് തപ്‌സിയുടെ അമ്മ നിര്‍മാല്‍ജീത് പന്നുവും അഭിമുഖത്തിനിടയില്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights : actress tapsee pannu about her relationship and family