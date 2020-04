പലരെയും പോലെ നടി ശ്രുതി ഹാസനും സെല്‍ഫ് ക്വാറന്റീനില്‍ വീട്ടില്‍ അടച്ചിരിപ്പാണ്. ശ്രുതി മാത്രമല്ല, അച്ഛന്‍ കമല്‍ഹാസന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കുടുംബം മുഴുവന്‍ ഓരോരോ ദിക്കില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടില്‍ കഴിയുകയാണ്. അച്ഛന്റെ അറിവും അന്‍പും എന്ന ആല്‍ബത്തില്‍ പാടിയ ആവേശത്തിലാണെങ്കിലും ലോക്ഡൗണും ക്വാറന്റീനും സമ്മാനിച്ച സമ്മര്‍ദം ചെറുതല്ലെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് ശ്രുതി. ലോക്ഡൗണിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് ശ്രുതി ഡി.എന്‍.എ.യ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞത്.

ഈ ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഞാന്‍ അങ്ങേയറ്റം പോസറ്റീവാണ്. എന്റെതന്നെ കൂട്ട് നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളണ് ഞാന്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏകാന്തത എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര കടുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഓരോ തവണ പരാതിപ്പെടാന്‍ തുനിയുമ്പോഴും ഞാന്‍ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. എനിക്കൊരു വീടുണ്ട്, ഇവിടെ സുരക്ഷിതയാണ്. ഇതൊന്നുമില്ലാത്തവരുടെ അവസ്ഥയോ.

ഞങ്ങള്‍ അച്ഛനും മക്കളും നാലു ദിക്കില്‍ ക്വാറന്റീനിലാണ്. ഇത് ഞങ്ങള്‍ സ്വയമെടുത്ത തീരുമാനമാണ്. ഞാന്‍ വിദേശത്ത് പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ബന്ധമായിരുന്നു. അനിയത്തിനും വിദേശത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരും വെവ്വേറെ ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിഞ്ഞത്.

സത്യത്തില്‍ ഈ ഐസൊലേഷന്‍ കാരണം ഞങ്ങള്‍ അച്ഛനും മക്കളും കൂടുതല്‍ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അച്ഛനും സഹോദരിയുമായി ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതികത ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം മറ്റൊരു രീതിയില്‍ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ക്വാറന്റീനും ലോക്ഡൗണ്‍ കാലവും ചെയ്തത്-ശ്രുതി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച ആരെയും എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. രോഗം ബാധിച്ചവരെ വേര്‍തിരിച്ചുനിര്‍ത്തരുതെന്നാണ് എന്റെ അപേക്ഷ. ഇതിനെ വധശിക്ഷ പോലെ കരുതന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിവേകം കാണിക്കുകയും പരസപരം തുണയ്ക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്-ശ്രുതി പറഞ്ഞു.

