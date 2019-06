മീ ടൂ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഭക്ഷണത്തിലെ ഹോര്‍മോണുകളാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നടി ഷീല. ജെ.സി ഡാനിയേല്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഷീലയുടെ പരാമര്‍ശം.

ഭക്ഷണത്തിലെ രീതി കാരണം ചില ഹോര്‍മോണുകളാണ് പുരുഷനെ ഇതുപോലെ പെരുമാറാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണരീതി പുരുഷനെ 90ശതമാനം മനുഷ്യനായും 10 ശതമാനം മൃഗമാക്കി മാറ്റുന്നു.

പണ്ടുകാലത്ത് ഇരുപത് വയസിലാണ് ആളുകള്‍ പ്രണയിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഭക്ഷണരീതിയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ കാരണം ചെറിയ കുട്ടികള്‍പോലും പ്രണയത്തില്‍ അകപ്പെടുന്നു- ഷീല പറഞ്ഞു.

തന്റെ കാലത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങുകള്‍ കൂടുതലും നടന്നിരുന്നത് നിറയെ മരങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് മനസമാധാനത്തോടെയിരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നെന്നും ഷീല പറയുന്നു.

ഇന്ന് സിനിമയിലെ സ്ത്രീകള്‍ അനുഭവിക്കുന്നതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്റെ കാലത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആരും തന്നെ സിനിമയില്‍ ശല്യംചെയ്തിട്ടില്ല. ബഹുമാനമില്ലാതെ ആരും പെരുമാറിയിട്ടില്ല.

തെറ്റുക്കാര്‍ക്കെതിരേ സര്‍ക്കാര്‍ കടുത്ത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം. സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ കല്ലെറിയാന്‍ പൊതു സമൂഹത്തെ അനുവദിക്കണം. പുകവലി തടയാന്‍ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റുകളില്‍ നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റു ചെയ്തവരുടെ നെറ്റിയില്‍ പച്ച കുത്തണം. പൊതു സമൂഹം അവരെ തിരിച്ചറിയട്ടെ- ഷീല പറഞ്ഞു.

Content Highlights: actress sheela on me too movement, the food habit makes men cruel