സേതുലക്ഷ്മിയുടെ കരച്ചിലും പ്രാർഥനയും ഫലം കണ്ടു. മകൻ കിഷോറിന് വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനായി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു യുവാവ് എത്തി. വയനാട് സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിനാലുകാരനാണ് കിഷോറിന് വൃക്ക നല്കാൻ സന്നദ്ധനായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് സേതുലക്ഷ്മി മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

വൃക്ക കിഷോറിന് ചേരുന്നതാണോ എന്നറിയാനുള്ള പരിശോധനകള്‍ എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയില്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഒന്ന്-രണ്ട് ആഴ്ചക്കുള്ളില്‍ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്ത് വരുമെന്നും അത് കിഷോറിന് ചേരുന്നതാണെങ്കില്‍ ശാസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങുമെന്നും സേതുലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കിഷോറിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുക. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും തുടര്‍ ചികിത്സകള്‍ക്കുമുള്ള പണം ഇനിയും സേതുലക്ഷ്മിയ്ക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാല്‍ അടിക്കടിയുള്ള പരിശോധനകൾ വേണ്ടതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യമുള്ള വാടക വീട് കണ്ടെത്തുന്നതിനും തുടര്‍ ചികിത്സാ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിന് ധാരാളം പണം ആവശ്യമാണ്. ഇതുവരെ ലഭിച്ച എല്ലാ സഹായങ്ങള്‍ക്കും സുമനസ്സുകളോട് നന്ദി പറയുന്ന സേതുലക്ഷ്മി എങ്ങനെയെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്.

നേരത്തെ നടി പൊന്നമ്മ ബാബു തന്റെ ഒരു വൃക്ക കിഷോറിന് നല്കാന്‍ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഷുഗറും കൊളസ്‌ട്രോളും അധികമായതിനാല്‍ പൊന്നമ്മ ബാബുവിന് കിഷോറിന് വൃക്ക നല്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇരു വൃക്കകളും തകരാറിലായ മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച് നടി സേതുലക്ഷ്മി നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു. പത്ത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി വൃക്കരോഗം മൂലം പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് സേതുലക്ഷ്മിയുടെ മകന്‍ കിഷോര്‍. വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് പോംവഴികളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വിധിയെഴുതിയത്. അസുഖം കാരണം ജോലിക്ക് പോകാന്‍ കഴിയാത്ത മകന്റെയും ഭാര്യയുടെയും പറക്കമുറ്റാത്ത രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളും വീട്ടുച്ചെലവുകളും ചികിത്സയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാനാകാതെ വന്നതോടെയാണ് സേതുലക്ഷ്മി സഹായമഭ്യര്‍ഥിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത്. സേതുലക്ഷ്മിയുടെ അവസ്ഥയറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് സഹായഹസ്തം നീട്ടിയത്.

കിഷോറിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

Kishore A, A/C Number: 34425779207

CIF Number: 87920990765,

IFSC Code: SBIN001025, SBI, Poonkulam Branch

Content Highlights : actress sethulakshmi seeking help for her son's treatment sethulakshmi son kishore kidney transplant