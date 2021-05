നടി ശരണ്യക്ക് ട്യൂമറിനൊപ്പം കോവിഡും സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന വാര്‍ത്തയുമായി നടി സീമാ ജി നായര്‍. ജൂണില്‍ കീമോ ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങവെയായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിതയായത്. പതിനൊന്നാമത്തെ സര്‍ജറിക്ക് ശേഷം ശരണ്യയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയില്‍ പ്രതികൂലമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുകയും സ്‌പൈനല്‍ കോഡി (സുഷ്മന നാഡി)ലേക്ക് അസുഖം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ സ്‌പൈനല്‍ കോഡില്‍ നടത്താന്‍ സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശം. വേഗംതന്നെ ശരണ്യയെ ആര്‍സിസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

ജൂണ്‍ 3ന് ആണ് കീമോ ആരംഭിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. 23ന് ശരണ്യക്കും അമ്മ ഗീതയ്ക്കും സഹോദരനും കോവിഡ് ബാധിച്ചു. യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് സീമാ ജി നായര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണിപ്പോള്‍ ശരണ്യ. എല്ലാവരും കൂടെയുണ്ടാകണമെന്നും ശരണ്യക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നും യൂട്യൂബിലൂടെ പറയുന്നു സീമാ ജി നായര്‍. പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരണമെന്നുതന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രാര്‍ഥനയെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

