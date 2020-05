വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിനിടെ തന്നെക്കുറിച്ച് മോശം പരാമര്‍ശം നടത്തിയ നടനെതിരേ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി നടി രഞ്ജിനി. വാസുദേവന്‍ എന്ന നാടക നടനെതിരെയാണ് രഞ്ജിനി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇരുവരും അംഗങ്ങളായ ഒരു വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ സംഭാഷണത്തിനിടെ വാസുദേവന്‍ മോശം ഭാഷയില്‍ സംസാരിച്ചുവെന്നും അതാണ് നടിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന വാർത്ത. വാസുദേവനെതിരേ നടി പോലീസില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തുവെന്നും വാർത്ത പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ താന്‍ കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും നിയമപരമായ നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും രഞ്ജിനി മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ നടന് വിശദീകരണം നല്‍കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും നടി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇതുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ താന്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുമെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി. നിയമനടപടികള്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ കൂടുതലൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും നടപടികള്‍ക്കു ശേഷം പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുമെന്നും രഞ്ജിനി വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights : actress ranjini to send legal notice against drama actor vasudevan on his comments about her in a wtsapp chat