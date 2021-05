നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ പശ്ചിമ ബം​ഗാളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് പാർവതി തിരുവോത്ത്. എന്താണ് ബം​ഗാളിൽ സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച താരം, അതിക്രമം അമർച്ച ചെയ്ത് നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

"എന്താണ് ബം​ഗാളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, അധികാരം ലഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വന്നുചേരുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എവിടെയാണ്? മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പീഡനത്തിനിരയായവർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കാന്‍ സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട്?" മമത ബാനർജിയെയും തൃണമൂൽ കോൺ​ഗ്രസിനെയും ടാ​ഗ് ചെയ്ത് പാർവതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

What’s going on in Bengal?! Where is all that responsibility that comes with power? The government is duty bound to bring justice those who are being inhumanely tortured. @MamataOfficial @AITCofficial

ബോളിവുഡ് താരം സ്വര ഭാസ്കറും വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. "ബംഗാളില്‍ "എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ അപരിഷ്‍കൃതവും സ്വബോധമില്ലാത്തതുമായ പ്രവൃത്തി തടഞ്ഞേ മതിയാവൂ. മമതാ ബാനര്‍ജീ, മുഴുവന്‍ രാഷ്ട്രീയ അതിക്രമങ്ങളും തടയൂ. ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിനു മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരൂ. അവര്‍ നിങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടിക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും", എന്നാണ് സ്വര ഭാസ്‍കറിന്‍റെ ട്വീറ്റ്.

What the hell is going on in Bengal?!?!? It needs to stop, this is barbaric and insane. @MamataOfficial stop all political violence, call for an investigation and bring the culprits to book- even if they are yours!!!! @abhishekaitc