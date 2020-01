ഒമര്‍ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്ത ചങ്ക്‌സ്, ഒരു അഡാര്‍ ലവ് എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ മലയാളികള്‍ക്ക് പരിചിതയായ നടിയാണ് നൂറിന്‍ ഷെരീഫ്. ഇപ്പോള്‍ താന്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്ന പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായാണ് നടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് താന്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്ന രഹസ്യം നൂറിന്‍ പരസ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ കൈയോടു തന്റെ കൈ ചേര്‍ത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് നൂറിന്‍ ഇങ്ങനെയെഴുതി.

'നിന്നെ എനിക്കു ലഭിച്ചതില്‍ അതീവ സന്തോഷവതിയാണ് ഞാന്‍. ഈ ലോകത്തോട് നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയാന്‍ തിടുക്കമായി.' പ്രണയിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിരവധി പേരാണ് നടിക്ക് ആശംസകളുമായി രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം നിരാശപ്പെടുത്തിക്കളഞ്ഞല്ലോ എന്നു ചിലരുടെ രസികന്‍ കമന്റുകളുമുണ്ട്.

Content Highlights : actress noorin shereef says she is in love