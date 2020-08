തെലുങ്കു നടി നിഹാരിക കോനിഡേലയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. ചൈതന്യ ജൊന്നല​ഗെഡ്ഡയാണ് വരൻ. ടെക് മഹീന്ദ്രയിലാണ് ചൈതന്യ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് ട്രിഡന്റ് ഹോട്ടലിൽ വച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ ഏറ്റവുമടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഡിസംബറിൽ വിവാഹം നടത്താനാണ് കുടുംബം പദ്ധതിയിടുന്നത്.

ചിരഞ്ജീവി, രാം ചരൺ, അല്ലു അർജുൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു.

നടനും നിർമാതാവുമായ നാ​ഗേന്ദ്ര ബാബുവിന്റെ മകളാണ് നിഹാരിക.തെലുങ്കു നടൻ വരുൺ തേജ് സഹോദരനാണ്. തെലുങ്കു സൂപ്പർതാരങ്ങളായ ചിരഞ്ജീവിയുടെയും പവൻ കല്യാണിന്റെയും അനന്തിരവളാണ് നിഹാരിക. നടന്മാരായ രാം ചരൺ, സായ് ധരം തേജ്, അല്ലു അർജുൻ, അല്ലു സിരിഷ് എന്നിവർ കസിൻ സഹോദരങ്ങളുമാണ്.

And this happened!! My baby sis gets engaged! Welcome to the family bava @niharikakonidela ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/YwJhfSTNhB

#NiharikaKonidela gets engaged to Chaitanya today. As per sources from tomorrow morning film directors will be meeting him to narrate stories for his movie debut. pic.twitter.com/bhAXcWHb9i