തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം നയന്‍താരയും സംവിധായകന്‍ വിഗ്നേശ് ശിവനും പ്രണയത്തിലാണെന്നുള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ വളരെക്കാലമായി സിനിമാലോകത്ത് ചര്‍ച്ചയാണ്. സാധാരണ അഭിമുഖങ്ങള്‍ക്കു വിസ്സമ്മതിക്കാറുള്ള നയന്‍താര തന്റെ മുന്‍കാല പ്രണയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ ഒരു പ്രമുഖ ദിനപത്രത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ മനസ്സു തുറന്നിരിക്കയാണ്.

വിശ്വാസം എന്നൊന്നില്ലെങ്കില്‍ അവിടെ പിന്നെ പ്രണയമില്ല. നയന്‍താര പറയുന്നു. പരസ്പരവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവര്‍ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഒറ്റയ്ക്ക് നില്‍ക്കുകയാണെന്ന തോന്നലിലാണ് താന്‍ ആ പ്രണയ ബന്ധങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചത്. വേര്‍പിരിയല്‍ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നും തന്റെ കരിയറും സിനിമയിലെ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് ആ സങ്കടങ്ങളില്‍ നിന്നൊക്കെ കര കയറാന്‍ തന്നെ സഹായിച്ചതെന്നും നടി പറഞ്ഞു.

തമിഴില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ കാലത്ത് താരം സിമ്പുവുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്നു ഗോസിപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ ബന്ധം അധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല. പിന്നീട് താരം നടനും നൃത്തസംയോജകനുമായ പ്രഭുദേവയുമായി അടുപ്പത്തിലായി. വിവാഹിതരാകാന്‍ വരെ തയ്യാറെടുത്തുവെങ്കിലും ആ ബന്ധവും പാതിവഴിയില്‍ മുറിഞ്ഞുപോയി. അതിനു ശേഷമാണ് നയന്‍താര വിഗ്നേശുമായി അടുപ്പത്തിലാകുന്നത്. നാനും റൗഡി നാന്‍ താന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍ വച്ചായിരുന്നു അത്. ഇരുവരുമൊന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ വിഗ്നേശ് ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്.

