2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നടി മാധുരി ദീക്ഷിത്. പൂനെയില്‍ ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മാധുരിയെത്തിയേക്കുമെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുമായും തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും മാധുരി ഐ എ എന്‍ എസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

അത് വെറും അപവാദമാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയെയും പിന്‍തുണച്ച് താന്‍ മത്സരിക്കുന്നില്ല. അത്തരം സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ മുമ്പെ തന്നെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഞാനുള്‍പെടെ മൂന്ന് പേരെക്കുറിച്ച് അപവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ കാര്യത്തില്‍ വ്യക്ത വരുത്തിയെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

അഭിഷേക് വര്‍മന്റെ കളങ്ക് ആണ് മാധുരിയുടെതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള അടുത്ത ചിത്രം. ഇരുപതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം സഞ്ജയ് ദത്തിനൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കളങ്ക്.

Content Highlights: actress Madhuri Dixit not into on 2019 Lok Sabha elections as BJP candidate