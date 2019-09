ബിഗ് ബോസ് അവതാരകന്‍ കമല്‍ഹാസനെതിരേ പരാതിയുമായി വന്ന ആളാണ് നടി മധുമിത. ബിഗ് ബോസ് മൂന്നാം സീസണിലെ മത്സരാര്‍ഥിയായിരുന്നു മധുമിത. ഇയ്യിടെയാണ് മധുമിത ഷോയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്. കമലും മറ്റ് മത്സരാര്‍ഥികളും തന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് മധുമിത പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

ഷോയിലെ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുവെന്നും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചുവെന്നും കാണിച്ചാണ് മധുമിതയെ പുറത്താക്കിയത്. ഇപ്പോള്‍ മധുമിത കൈ മുറിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതിനുള്ള തെളിവുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഷോയില്‍ താന്‍ അനുഭവിച്ച മാനസിക പീഡനം ആദ്യമായി തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവര്‍.

മാനസിക സംഘര്‍ഷം കാരണം മധുമിത ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായി ഇടതുകൈത്തണ്ടയില്‍ കത്തി കൊണ്ട് പലകുറി കീറിവരച്ചതിന്റെ ചിത്രമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ബിഗ് ബോസ് രണ്ടാം സീസണിലെ മത്സരാര്‍ഥിയായിരുന്ന ഡാനിയല്‍ പോപ്പാണ് ഈ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇതിനുശേഷമാണ് ഷോയിലെ മത്സരാര്‍ഥികളില്‍ നിന്ന് താന്‍ നേരിട്ട കടുത്ത മാനസിക സംഘര്‍ഷം മധുമിത തുറന്നു പറഞ്ഞത്.

ഷോയില്‍ നിന്ന് പറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിലുള്ള വിലക്ക് തുടരുന്നതിനാലാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതെന്ന് മധുമിത പറഞ്ഞു. പ്രതിഫലം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടല്ല പരാതി നല്‍കിയത്. എനിക്ക് പ്രതിഫലം യഥാസമയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രശ്‌നം എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ച അതിലെ മറ്റ് മത്സരാര്‍ഥികളാണ്. മഴയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെയൊരു കവിതയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായത്. അതില്‍ രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ആ ഷോയിലെ എട്ട് മത്സരാര്‍ഥികള്‍ അതിന് രാഷ്ട്രീയനിറം നല്‍കി വിവാദമാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഞാന്‍ അവരുമായി തര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെടുമ്പോഴാണ് സംഘാടകര്‍ എനിക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്. ഈ കത്താണ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഗുരുതരമാക്കിയത്. കസ്തൂരിയും ചേരനും മാത്രമാണ് എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്. എനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറത്തായിരുന്നു അവരുടെ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍. എന്റെ രക്തസമ്മര്‍ദമെല്ലാം വല്ലാതെ ഉയര്‍ന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാന്‍ കൈത്തണ്ട മുറിച്ചത്. രക്തസമ്മര്‍ദം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയില്‍ മസ്തിഷ്‌കാഘാതത്തിന് വരെ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

അന്ന് ഒരുപാട് രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിലും വേദന സമ്മാനിച്ചത് ആ എട്ടു പേര്‍ എന്നോട് യാതൊരു അനുതാപവും കാട്ടാത്തതായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തില്‍ കമല്‍ഹാസന്‍ എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതിയത്. എന്നാല്‍, അതുണ്ടായില്ല. എന്തായാലും ബിഗ് ബോസിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങള്‍ അത്ര പന്തിയല്ല.

വൈകുന്നേരമാകുമ്പോള്‍ അടിവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ സുതാര്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു നടിയുണ്ട് ഷോയില്‍. അവര്‍ ദിവസം ഒരാളെയും അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരാളെയും പ്രണയിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്റെ വീട്ടുകാരും തമിഴ്‌നാട്ടുകാര്‍ മുഴുവാനായും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്-മധുമിത പറഞ്ഞു.

